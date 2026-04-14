Большая часть Архангельска осталась без воды из-за аварии

Восстановить водоснабжение планируют в полночь.

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Большая часть жилых домов в Архангельске лишилась водоснабжения по причине коммунальной аварии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Росводоканале.

«Из-за скачка электричества произошло отключение насосного оборудования на центральных очистных сооружениях водопровода. Из-за этого без воды осталась большая часть города. Мы уже перезапускаем насосы. Давление в сеть будем давать по чуть-чуть, чтобы избежать гидравлического удара. Ориентировочное время восстановления водоснабжения — полночь», — сказано в сообщении.