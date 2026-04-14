На центральном пляже Анапы обнаружили выброс нефтепродуктов

Центральный пляж Анапы убирают 89 специалистов после выброса нефтепродуктов.

Источник: Аргументы и факты

На центральном пляже Анапы обнаружили выброс нефтепродуктов, 89 специалистов участвуют в уборке береговой полосы, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют завершить в течение суток. Выброс нефтепродуктов был зафиксирован сегодня», — говорится в публикации.

Протяженность загрязнения составила около 170 метров.

Ранее сообщалось, что в Черном море в 11 километрах от побережья Анапы появилось нефтяное пятно. Радужную пленку на поверхности воды заметил капитан одного из проходивших мимо судов.