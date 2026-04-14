СК установил личность тюменки, бросившей новорожденную дочь в лесополосе

В Тюмени следователи установили личность женщины, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Труп младенца был обнаружен 12 апреля 2026 года в лесополосе недалеко от улицы Игримской. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
— В результате взаимодействия следователей СК России и оперативных сотрудников УМВД России по городу Тюмени в кратчайшие сроки было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Ею оказалась 24-летняя жительница города Тюмени, — говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 марта женщина родила девочку в квартире на улице Блюхера. После этого она дождалась темноты, положила новорожденную в сумку и оставила в лесополосе.
В отношении подозреваемой проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование ведется по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
30 марта в Тюмени нашли новорожденную девочку, оставленную в кузове эвакуатора. Позже выяснилось, что ее бросила собственная мать. Замотанного в полиэтиленовый пакет ребенка нашел водитель. В отношении матери малышки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс экспертиз.