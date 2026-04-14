Балицкий: в Запорожской области отключено электроснабжение из-за удара ВСУ

ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По словам Евгения Балицкого, в результате удара оказалось повреждено оборудование. Это привело к отключению электроснабжения.
«Сейчас оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак», — написал он в Telegram.
Ранее 14 апреля сообщалось, что на Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения. Впоследствии его восстановили.
