Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий сообщил об отключении электричества после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

— Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, — говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксировано повреждение оборудования, что привело к отключению электроснабжения. Оперативные службы работают над уничтожением беспилотников противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов.

Сохраняется высокая дроновая активность.

3 апреля Балицкий также сообщал, что в населенных пунктах южной части региона отключили электроснабжение. Причиной была атака Вооруженных сил Украины на энергетическое оборудование.