Балицкий сообщил об отключении электричества после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
В результате атаки зафиксировано повреждение оборудования, что привело к отключению электроснабжения. Оперативные службы работают над уничтожением беспилотников противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов.
Сохраняется высокая дроновая активность.
3 апреля Балицкий также сообщал, что в населенных пунктах южной части региона отключили электроснабжение. Причиной была атака Вооруженных сил Украины на энергетическое оборудование.