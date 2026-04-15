На Десне при поисках пропавшего ребенка нашли погибшую женщину

В Брянск во время поисков пропавшего ребенка в реке Десна спасатели обнаружили тело женщины, числившейся пропавшей с декабря прошлого года. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».
В операции участвуют сотрудники ГУ МЧС по Брянской области, специалисты ГИМС и добровольцы. В ходе обследования акватории тело было обнаружено и поднято из воды. Волонтеры выразили соболезнования родственникам погибшей.
По данным поисковиков, с начала марта обследование ведется масштабными силами. На лодках пройдено 1468 километров, эхолотом проверено более 22 квадратных километров дна, пешие группы осмотрели 107 километров береговой линии, водолазы совершили 17 погружений.
Поиски связаны с происшествием 20 января, когда в Бежицком районе двое мальчиков, катавшихся на тюбинге, провалились под лед. Тело одного ребенка обнаружили 8 февраля, поиски второго продолжаются.
Спасатели отмечают, что сложные гидрологические условия и особенности течения реки существенно осложняют поисковые работы, требуя постоянного расширения зоны обследования и привлечения дополнительных сил и техники.
