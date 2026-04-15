Сотрудник завода под Оренбургом погиб при падении в резервуар с химикатами

В Оренбургской области сотрудник коммерческой организации упал в резервуар с щелочным раствором во время обхода технологических установок. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
— По предварительным данным следствия, 12 апреля 2026 года на территории Оренбургского района в одном из цехов организации при выполнении работ по обходу технологических установок произошло падение оператора в резервуар с щелочным растворов, в результате чего наступила его смерть на месте происшествия, — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.
Проводятся экспертизы и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.
27 марта рабочий упал в шахту лифта с высоты третьего этажа на стройке жилого комплекса на Выборгской улице на севере столицы. Мужчина погиб.