Жительницу Петербурга задержали после публикации фото кулича и секс-игрушки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Жительница Петербурга задержана после публикации в интернете фото кулича и секс-игрушки по уголовному делу об оскорблении чувств верующих, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Источник: Life.ru

Ранее в СУСК по Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). По предварительным данным, жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области (Мурино граничит с Санкт-Петербургом) сделала фото, оскорбляющее религиозные чувства верующих, и разместила изображение в мессенджере, доступном неограниченному кругу пользователей интернета.

«Четырнадцатого апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным местного телеканала «78», на фото был изображен кулич и секс-игрушка на столе. Сейчас фотография и все аккаунты девушки в социальных сетях удалены.