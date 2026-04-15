Жительницу Петербурга задержали после публикации фото кулича и секс-игрушки

Ранее в СУСК по Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). По предварительным данным, жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области (Мурино граничит с Санкт-Петербургом) сделала фото, оскорбляющее религиозные чувства верующих, и разместила изображение в мессенджере, доступном неограниченному кругу пользователей интернета.
«Четырнадцатого апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По данным местного телеканала «78», на фото был изображен кулич и секс-игрушка на столе. Сейчас фотография и все аккаунты девушки в социальных сетях удалены.