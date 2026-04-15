Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток напал на ребенка в Приморье и попал под следствие

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в селе Михайловка Михайловского района Приморского края. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.

Источник: ДЕЙТА

Инцидент, как следует из материалов проверки, произошел 9 октября 2025 года. В результате конфликта между 17-летним студентом колледжа из Уссурийска и 11-летним школьником ребенок получил травмы, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности.

Надзорное ведомство отмечает, что будет дана оценка действиям органов системы профилактики, а также должностных лиц образовательных учреждений. Проверяется, насколько своевременно принимались меры для предотвращения подобных конфликтов и как была организована воспитательная работа.