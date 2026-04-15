Подросток напал на ребенка в Приморье и попал под следствие

Инцидент, как следует из материалов проверки, произошел 9 октября 2025 года. В результате конфликта между 17-летним студентом колледжа из Уссурийска и 11-летним школьником ребенок получил травмы, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности.
Надзорное ведомство отмечает, что будет дана оценка действиям органов системы профилактики, а также должностных лиц образовательных учреждений. Проверяется, насколько своевременно принимались меры для предотвращения подобных конфликтов и как была организована воспитательная работа.