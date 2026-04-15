Ветеран ВОВ вынужден «воевать» с управляйкой — помочь смог лишь визит губернатора

Глава региона поручил взять на контроль благоустройство двора в Хабаровске, где проживает ветеран Великой Отечественной Войны. Поводом для правительственной комиссии стала жалоба 101-летнего жителя Хабаровска Юрия Ласькова на недобросовестную работу управляющей компании.

Дмитрий Демешин лично проведал ветерана войны. Соседи рассказали, что буквально за час до приезда правительственной комиссии коммунальщики привели двор в порядок.

«Вот это вот то, как раз, неуважение к людям, которое проявляет управляющая компания. Во-первых, оштрафовать причем не разово. А сюда с выездами прям раз в 2 недели», — прокомментировал глава региона.

Дмитрий Демешин поручил представителям городской власти провести тщательную проверку, выявить нарушения и привлечь к ответственности виновных. А в течение ближайших двух недель установить лавочки во дворе и запланировать оборудование детской площадки.