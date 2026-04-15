В Новосибирске трое парней обжаловали приговор за жестокое избиение прохожего

В Новосибирске трое осужденных обжаловали приговор за жестокое избиение прохожего. Конфликт случился вечером 21 мая 2025 года возле жилого дома на улице Невельского.
Трое пьяных парней от 22 до 26 лет затеяли ссору с двумя прохожими, стали их избивать. Сильнее всего избили 44-летнего мужчину, он получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа, челюсти и костей лица.
Нападавших задержали, все трое оказались жителями Ордынского района. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору, зачинщику также вменили причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц.
Зачинщик частично признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, отрицая предварительный сговор и хулиганские мотивы. Он выплатил потерпевшему всего 50 тысяч рублей компенсации. Двое его подельников вину не признали.
— В марте 2026 года Ленинский районный суд назначил 26-летнему нападавшему 6 лет колонии строгого режима, его подельники получили по 3 года колонии общего режима. С подсудимых будет взыскано 800 тысяч рублей компенсации вреда здоровью и морального вреда. Приговор в законную силу не вступил. На данный момент осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, — сообщила КП-Новосибирск Дарья Быкова, помощник прокурора Ленинского района.