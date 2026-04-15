В Омске собаковод пойдёт под суд за то, что избил и натравил пса на женщину

Ранее в Красноярском крае 42-летний мужчина зарубил топором двух собак (алабая и дворнягу), которых держал на своём участке. Во время распития спиртного ему позвонили и сообщили, что псы нападают на людей. Хозяин вышел, нанёс животным множественные удары топором и сбросил тела в погреб. На допросе он признал вину и раскаялся, заявив, что собаки никогда не проявляли агрессии.