Хабаровский бизнесмен выплатит клиенту 200 тыс рублей за дефектное золото

В Хабаровске суд взыскал с индивидуального предпринимателя за продажу некачественного золотого кольца более 200 тысяч рублей в пользу покупателя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанин купил кольцо за 258 тысяч рублей и обнаружил на нем отслоение и вздутие керамического покрытия. Он обратился к продавцу, который сделал заключение, что дефекты появились из-за нарушения условий использования украшения. Заменить товар он отказался.
Покупатель не согласился с этим и подал в суд. Судебная экспертиза подтвердила, что дефект производственный и не мог возникнуть при ношении кольца.
— Судом в пользу истца с индивидуального предпринимателя взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы, включая расходы на проведение экспертизы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Решение суда бизнесменом обжаловалось, но оставлено апелляционными инстанциями в силе, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
