Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский бизнесмен выплатит клиенту 200 тыс рублей за дефектное золото

Суд взыскал с коммерсанта неустойку и моральный вред.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд взыскал с индивидуального предпринимателя за продажу некачественного золотого кольца более 200 тысяч рублей в пользу покупателя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанин купил кольцо за 258 тысяч рублей и обнаружил на нем отслоение и вздутие керамического покрытия. Он обратился к продавцу, который сделал заключение, что дефекты появились из-за нарушения условий использования украшения. Заменить товар он отказался.

Покупатель не согласился с этим и подал в суд. Судебная экспертиза подтвердила, что дефект производственный и не мог возникнуть при ношении кольца.

— Судом в пользу истца с индивидуального предпринимателя взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы, включая расходы на проведение экспертизы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Решение суда бизнесменом обжаловалось, но оставлено апелляционными инстанциями в силе, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, ранее хабаровчанин отсудил у кондитера расходы на лечение сломанного тортом зуба.