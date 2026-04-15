Shot: Серия взрывов прогремела над Анапой

В районе Анапы прогремела серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники (БПЛА). Об этом стало известно в среду, 15 апреля.

В районе Анапы прогремела серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники (БПЛА). Об этом стало известно в среду, 15 апреля.

Как рассказали очевидцы, грохот, от которого «в моменте тряслись окна», продолжался около 15 минут. Местные жители насчитали около семи глухих взрывов со стороны Черного моря. Некоторые жители видели вспышки в небе. Официальной информации о последствиях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

14 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 97 украинских БПЛА над российскими регионами.

Мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского БПЛА в городе Грайворон Белгородской области. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшая получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место медики оказали ей помощь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше