Shot: Серия взрывов прогремела над Анапой

В районе Анапы прогремела серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники (БПЛА). Об этом стало известно в среду, 15 апреля.
Как рассказали очевидцы, грохот, от которого «в моменте тряслись окна», продолжался около 15 минут. Местные жители насчитали около семи глухих взрывов со стороны Черного моря. Некоторые жители видели вспышки в небе. Официальной информации о последствиях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
14 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 97 украинских БПЛА над российскими регионами.
Мирная жительница пострадала в результате взрыва украинского БПЛА в городе Грайворон Белгородской области. Об этом 13 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшая получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Приехавшие на место медики оказали ей помощь.