В Хабаровске около 350 домов остались без горячего водоснабжения

Сбой в подаче горячего водоснабжения произошел в Хабаровске. Как уточнили в городской администрации, столкнулись с временным отключением коммунального ресурса потребители Железнодорожного, Центрального и Кировского районов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Бригады «Хабаровских тепловых сетей» уже приступили к ремонтным работам. Завершить их планируют до вечера 15 апреля.
— Работы проводятся в районе улицы Совхозной на ТМ-32. Всего под отключение попали 348 многоквартирных домов и 72 социальных объекта, — проинформировали в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании.
Уточнить информацию можно в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровска по номерам: 004, 42−47−43, 42−47−44.
К слову, в АО «ДГК» также отметили, что участок ТМ-32 на улице Совхозной включен в план летней ремонтной кампании. Когда установится стабильная температура и теплая погода, специалисты приступят к масштабной замене трубопроводов.