Супруги из Приморья инсценировали 27 ДТП ради страховок

В Приморье завершили расследование дела о страховых мошенниках, которые работали семейным подрядом. Супруги 1992 и 1995 годов рождения на протяжении трех с лишним лет инсценировали аварии, получали выплаты и чувствовали себя безнаказанными. Но полиция и Росгвардия поставили точку в этом бизнесе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Пара намеренно создавала аварийные ситуации на дорогах, сталкивала машины, оформляла ДТП и подавала документы в страховые компании. В ход шли автомобили с уже имевшимися повреждениями, чтобы ущерб выглядел убедительнее. В документах они указывали недостоверные сведения о фактических обстоятельствах аварий. Всего за период с апреля 2021 года по август 2024-го они провернули 27 инсценированных ДТП. Общий ущерб страховым компаниям превысил четыре миллиона рублей.
Задержали супругов при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков изъяли автомобили и другие улики. Мужчина находится под запретом определенных действий, женщина — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.