Супруги из Приморья инсценировали 27 ДТП ради страховок

Пара намеренно создавала аварийные ситуации на дорогах, сталкивала машины, оформляла ДТП и подавала документы в страховые компании. В ход шли автомобили с уже имевшимися повреждениями, чтобы ущерб выглядел убедительнее. В документах они указывали недостоверные сведения о фактических обстоятельствах аварий. Всего за период с апреля 2021 года по август 2024-го они провернули 27 инсценированных ДТП. Общий ущерб страховым компаниям превысил четыре миллиона рублей.