На Камчатке арестовали курьера мошенников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Курьер телефонных мошенников из Вологды задержан на Камчатке. Молодой человек забрал у потерпевшего более 32 млн рублей, которые тот передал под влиянием обмана, сообщает краевая прокуратура.
С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу 21-летнего жителя Вологды.
«Действуя под легендой “спасения” денег, он (курьер — прим. ТАСС) прибыл к указанному злоумышленниками месту и забрал у предпринимателя из Елизова 32 млн 700 тыс. рублей. Потерпевший под психологическим воздействием злоумышленников, пугавших телефонными звонками лжесотрудников Роскомнадзора, ФСБ и Росфинмониторинга и последствиями в виде хищения его сбережений, несколько дней подряд снимал наличные деньги со счетов и в результате отдал их фигуранту», — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в УМВД России по региону, органом следствия ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).