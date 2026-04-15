На Камчатке арестовали курьера мошенников

«Действуя под легендой “спасения” денег, он (курьер — прим. ТАСС) прибыл к указанному злоумышленниками месту и забрал у предпринимателя из Елизова 32 млн 700 тыс. рублей. Потерпевший под психологическим воздействием злоумышленников, пугавших телефонными звонками лжесотрудников Роскомнадзора, ФСБ и Росфинмониторинга и последствиями в виде хищения его сбережений, несколько дней подряд снимал наличные деньги со счетов и в результате отдал их фигуранту», — говорится в сообщении.