В настоящее время дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства пожара, произошедшего накануне в городе Советская Гавань, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«На месте пожара был обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни, также 53-летняя женщина с признаками отравления продуктами горения доставлена в больницу», — говорится в сообщении.
В Советской Гавани курение стало причиной гибели мужчины на пожаре.
Вызов в пожарную охрану поступил 14 апреля в 15:21. Огонь возник в квартире на втором этаже жилой девятиэтажки на улице Советской. Дым быстро распространился по подъезду. Пожарные расчеты в течение нескольких минут локализовали возгорание и в 16:14 пожар был полностью потушен. К его ликвидации привлекались 9 человек и 4 единицы техники от краевой противопожарной службы. В однокомнатной квартире горели диван, постельные принадлежности и домашние вещи на 5 квадратных метрах.
Сотрудники Госпожа надзора и оперативно-следственной группы осмотрели место происшествия, провели опрос очевидцев, сбор материалов. Среди возможных причин возгорания рассматривается, в том числе, неосторожное обращение с огнем при курении.
Автономного пожарного извещателя к квартире не было. Он мог бы вовремя предупредить жильцов о первых признаках возгорания и дать больше шансов на спасение.