Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советской Гавани курение стало причиной гибели мужчины на пожаре

Женщину с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Источник: AmurMedia

В настоящее время дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства пожара, произошедшего накануне в городе Советская Гавань, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«На месте пожара был обнаружен 60-летний мужчина без признаков жизни, также 53-летняя женщина с признаками отравления продуктами горения доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

В Советской Гавани курение стало причиной гибели мужчины на пожаре. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

1 / 2.

Вызов в пожарную охрану поступил 14 апреля в 15:21. Огонь возник в квартире на втором этаже жилой девятиэтажки на улице Советской. Дым быстро распространился по подъезду. Пожарные расчеты в течение нескольких минут локализовали возгорание и в 16:14 пожар был полностью потушен. К его ликвидации привлекались 9 человек и 4 единицы техники от краевой противопожарной службы. В однокомнатной квартире горели диван, постельные принадлежности и домашние вещи на 5 квадратных метрах.

Сотрудники Госпожа надзора и оперативно-следственной группы осмотрели место происшествия, провели опрос очевидцев, сбор материалов. Среди возможных причин возгорания рассматривается, в том числе, неосторожное обращение с огнем при курении.

Автономного пожарного извещателя к квартире не было. Он мог бы вовремя предупредить жильцов о первых признаках возгорания и дать больше шансов на спасение.