В Советской Гавани курение стало причиной гибели мужчины на пожаре

Вызов в пожарную охрану поступил 14 апреля в 15:21. Огонь возник в квартире на втором этаже жилой девятиэтажки на улице Советской. Дым быстро распространился по подъезду. Пожарные расчеты в течение нескольких минут локализовали возгорание и в 16:14 пожар был полностью потушен. К его ликвидации привлекались 9 человек и 4 единицы техники от краевой противопожарной службы. В однокомнатной квартире горели диван, постельные принадлежности и домашние вещи на 5 квадратных метрах.