Рецидивист ограбил подростка на 73 тысячи рублей в Дальнегорске — дело в суде

«По версии следствия, в августе 2025 года в вечернее время в районе улицы 8 Марта города Дальнегорска обвиняемый напал на 15-летнего подростка. Злоумышленник, применив в отношении несовершеннолетнего физическую силу, снял с потерпевшего сумку, в которой находились денежные средства в сумме 73 тыс. рублей, сотовый телефон и банковская карта. Кроме того, фигурант, применяя насилие, потребовал от подростка сообщить пароль для разблокировки мобильного устройства. В результате противоправных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб и физический вред», — говорится в сообщении.