Рецидивист ограбил подростка на 73 тысячи рублей в Дальнегорске — дело в суде

Следователи Приморья завершили расследование уголовного дела о грабеже несовершеннолетнего. Обвиняемым проходит 38-летний житель Дальнегорска, ранее судимый за преступления против личности, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«По версии следствия, в августе 2025 года в вечернее время в районе улицы 8 Марта города Дальнегорска обвиняемый напал на 15-летнего подростка. Злоумышленник, применив в отношении несовершеннолетнего физическую силу, снял с потерпевшего сумку, в которой находились денежные средства в сумме 73 тыс. рублей, сотовый телефон и банковская карта. Кроме того, фигурант, применяя насилие, потребовал от подростка сообщить пароль для разблокировки мобильного устройства. В результате противоправных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб и физический вред», — говорится в сообщении.
Установлено, что на момент преступления обвиняемый находился под административным надзором. Ранее суд назначал ему условное наказание в виде лишения свободы.
В ходе следствия собрана полная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативную поддержку расследованию оказали сотрудники МВД России по Приморскому краю.
