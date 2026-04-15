В Хабаровском крае 15 апреля горят почти четыре тысячи гектаров тайги

Четыре лесных пожара зарегистрировано в Хабаровском крае по состоянию на утро 15 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», термоточки действуют в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах региона.
В общей сложности огнём сейчас охвачено 3709 гектаров тайги. По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки края, за минувшие сутки был ликвидирован один пожар на площади в 444 гектара.
Самая крупная термоточка находится в Хабаровском районе региона — огонь бушует в 5,2 километрах юго-западнее села Томское. Пожар был обнаружен 12 апреля, на момент регистрации его площадь составляла 4,9 гектара. На сегодняшний день его площадь — 3050 гектаров. По предварительной версии, очаг возник из-за несоблюдения требований пожарной безопасности местными жителями.
Внушительный по площади лесной пожар действует в 3,9 километров к юго-западу от села Болонь в Амурском районе Хабаровского края. Возгорание зарегистрировано на территории в 650 гектаров. Как и в предыдущем случае, пожар спровоцировали действия местных жителей. Термоточка была обнаружена 13 апреля — на тот момент её площадь составляла всего 0,3 гектара. Распространению огня способствуют погодные условия.
Два небольших возгорания были обнаружены в минувшие сутки в Нанайском районе. Один очаг сейчас находится в полутора километрах к северу от села Дада. Площадь возгорания составляет четыре гектара. Ещё один очаг находится на территории национального парка «Анюйский» — огнём охвачено пять гектаров леса. Сотрудники заповедника контролируют ситуацию и принимают необходимые меры, чтобы избежать распространение огня.
Отметим, что на тушении лесных пожаров в Хабаровском крае сейчас задействовано 109 человек. Им в помощь направлено 20 единиц наземной техники. В этом числе вездеходные машины, с помощью которых специалисты добираются до труднодоступных районов. В арсенале огнеборцев есть всё необходимое обмундирование для борьбы со стихией. Ситуация с лесными пожарами находится на контроле ответственных ведомств.
Напомним, что абсолютное большинство лесных пожаров возникает по вине человека. Гражданам необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах — вне зависимости от того, объявлен пожароопасный сезон на данной территории или нет.
За нарушения предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.