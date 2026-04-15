В Хабаровском крае 15 апреля горят почти четыре тысячи гектаров тайги

Отметим, что на тушении лесных пожаров в Хабаровском крае сейчас задействовано 109 человек. Им в помощь направлено 20 единиц наземной техники. В этом числе вездеходные машины, с помощью которых специалисты добираются до труднодоступных районов. В арсенале огнеборцев есть всё необходимое обмундирование для борьбы со стихией. Ситуация с лесными пожарами находится на контроле ответственных ведомств.