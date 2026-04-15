За сутки в Приморье ликвидировали 26 пожаров на площади 855 гектаров

В Приморье пожарная обстановка остается напряженной. За минувшие сутки, 14 апреля, на территории края вспыхнуло 26 пожаров. Общая площадь возгораний превысила 855 гектаров. Но есть и хорошая новость: все пожары удалось потушить. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
В лесном фонде зафиксировали 13 пожаров на площади 386,3 гектара. Горели леса в Лесозаводском, Уссурийском, Дальнегорском, Красноармейском, Михайловском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском округах, а также в Спасске-Дальнем. Все эти возгорания потушила «Приморская авиабаза».
Кроме того, один пожар произошел на землях Минобороны — в ЗАТО Фокино выгорело 9,5 гектара. Справились с ним специалисты «Оборонлеса». Но больше всего хлопот доставили так называемые ландшафтные пожары. Их случилось 12, и они охватили 460 гектаров. Огонь бушевал в Находке, Уссурийске, Анучинском, Красноармейском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском, Тернейском округах и Спасске-Дальнем.
Почти все возгорания произошли по вине людей. Нарушителям грозят огромные штрафы и даже уголовные сроки.