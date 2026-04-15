Операция по эвакуации российских специалистов с АЭС «Бушер» завершилась

Россия завершила эвакуацию специалистов, работавших на площадке АЭС «Бушер».

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. Россия завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер», сообщил РИА Новости генконсул в Исфахане Андрей Жильцов.

«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС “Бушер”, — рассказал собеседник агентства.

В понедельник глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о финальной ротации на этом энергообъекте. В результате 108 сотрудников покинули станцию, а 20 остались на ней.

Сейчас в Иране функционирует только АЭС в Бушере, состоящая из одного блока. Его построили с участием России и подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

На станции строили еще два блока, но, как сообщил Лихачев, работу пришлось приостановить из-за боевых действий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше