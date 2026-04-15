В Красноярске 22-летний парень на багги влетел в дерево и погиб

У него не было прав и мотошлема.

В Октябрьском районе Красноярска в результате ДТП погиб 22-летний водитель вездехода багги. Смертельная авария произошла ночью15 апреля, сообщили в Госавтоинспекции края.

По предварительным данным, инцидент случился в лесном массиве в районе дома № 42 по улице Извилистой. Молодой человек за рулем багги марки Hisun не справился с управлением и на скорости врезался в дерево. В момент столкновения водитель находился без мотошлема и защитной экипировки.

Травмы оказались смертельными — красноярец скончался до приезда бригады скорой помощи. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у погибшего не было водительского удостоверения необходимой категории для управления этим типом транспорта.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.