При пожаре на пороховом заводе в Казани частично обрушилась конструкция: известно о двух пострадавших

Днем ранее мощный пожар разгорелся на Невском проспекте в Петербурге. Из горящего дома спасли 18 человек. Пожар вспыхнул днем 13 апреля. Огонь охватил чердак исторического здания, построенного еще в 1834 году. Позже пламя распространилось на площади 100 квадратных метров на крыше шестиэтажки. Пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, а затем — ранг номер 3. Из-за ЧП оперативные службы на время перекрыли Невский проспект.