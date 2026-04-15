При пожаре на пороховом заводе в Казани частично обрушилась конструкция: известно о двух пострадавших

Во вторник, 14 апреля, в Татарстане произошло ЧП. На Казанском пороховом заводе разгорелся пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Так заявили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
Известно, что при пожаре пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждения. По предварительным данным, причина ЧП носит техногенный характер. Подробности к настоящему моменту не раскрыты.
Поясняется, что один из пострадавших госпитализирован с ожогами. Женщина находится в тяжелом состоянии. При этом жизни пострадавших ничего не угрожает, отметили в пресс-службе.
Сообщается также, что на место ЧП оперативно прибыли спецслужбы. СК России по Татарстану уже возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ о «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Известно, что технологический процесс на предприятии не остановлен. На месте происшествия проводят работы следователи и криминалисты. Они проведут осмотр и решат вопрос о назначении судебных экспертиз. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара на пороховом заводе. Для координации действий экстренных служб на место выезжали представители надзорного ведомства.
Днем ранее мощный пожар разгорелся на Невском проспекте в Петербурге. Из горящего дома спасли 18 человек. Пожар вспыхнул днем 13 апреля. Огонь охватил чердак исторического здания, построенного еще в 1834 году. Позже пламя распространилось на площади 100 квадратных метров на крыше шестиэтажки. Пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, а затем — ранг номер 3. Из-за ЧП оперативные службы на время перекрыли Невский проспект.
На этом происшествия не закончились. 13 апреля пламя зафиксировали в одном из производственных помещений комбината на улице Доржи Банзарова в Иркутске. На месте происшествия работали 50 специалистов с применением 18 единиц техники. Районная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в производственных помещениях комбината.