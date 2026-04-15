Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае потушили 10 пожаров за сутки

В Минусинском округе успели вынести газовые баллоны из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили десять пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет.

По данным МЧС, среди серьезных происшествий было возгорание частного дома с газовыми баллонами внутри в селе Малая Минуса. На место прибыли 13 пожарных на четырех спецмашинах. Они успели вынести из жилища два газовых баллона с пропаном по 40 литров каждый и предотвратить взрывы. Огонь полностью уничтожил кровлю и веранду, а также повредил имущество внутри. Общая площадь возгорания составила 94 квадратных метра. Предварительная причина случившегося — нарушение правил использования газовой плиты.

Еще пять раз сотрудники МЧС тушили загоревшийся мусор. Кроме того, они четыре раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В авариях пострадали два человека. Одна из них случилась на 585-м километре трассы Р-255, где столкнулись легковая и грузовая машины.