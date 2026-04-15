В Красноярском крае потушили 10 пожаров за сутки

По данным МЧС, среди серьезных происшествий было возгорание частного дома с газовыми баллонами внутри в селе Малая Минуса. На место прибыли 13 пожарных на четырех спецмашинах. Они успели вынести из жилища два газовых баллона с пропаном по 40 литров каждый и предотвратить взрывы. Огонь полностью уничтожил кровлю и веранду, а также повредил имущество внутри. Общая площадь возгорания составила 94 квадратных метра. Предварительная причина случившегося — нарушение правил использования газовой плиты.