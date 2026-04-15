Раскрывшей секреты спецназа США американке грозит до 40 лет тюрьмы

Экс-сотруднице Форт Брэгг грозит до 40 лет тюрьмы за передачу секретных данных.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Бывшей сотруднице американской военной базы Форт Брэгг Кортни Уильямс, обвиняемой в передаче журналисту секретных данных об элитном подразделении «Дельта», грозит до 40 лет тюрьмы и выплата не менее 15 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив текст соответствующего закона и обвинительное заключение прокуратуры.

Уильямс предъявлены четыре эпизода по одной и той же статье о сборе, передаче или утрате оборонной информации. Согласно обвинению, в 2022—2025 годах она сознательно распространяла секретные сведения в социальных сетях, а также передавала журналисту данные о тактике, методах и процедурах работы подразделения, которые впоследствии были использованы в статье и книге.

Отдельные пункты обвинения касаются передачи тому же журналисту настоящих имен сотрудников подразделения, а также сведений об их захвате в ходе секретной операции в одной из зарубежных стран. Еще один эпизод относится к 26 января 2026 года и связан с предполагаемой передачей неустановленным лицам данных о методах работы подразделения и его взаимодействии с частными компаниями в целях формирования информационного пространства.

В обвинительном заключении прокуратура также просит обязать Уильямс выплатить не менее 15 тысяч долларов в качестве возмещения расходов стороны обвинения.

Уильямс несколько лет работала гражданским сотрудником в указанном подразделении. Она прямо названа источником в статье и книге журналиста-расследователя Сета Харпа, который писал о методах работы секретного спецподразделения, а также со ссылкой на нее рассказывал о домогательствах и нарушениях внутри него. По версии обвинения, Уильямс разгласила засекреченную информацию, включая настоящие имена сотрудников и детали отдельных операций.

