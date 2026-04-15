Житель Красноярска пытался вернуть «бывшую» побоями и попал под суд

Суд установил, что с июля по ноябрь 2025 года мужчина систематически избивал свою бывшую возлюбленную и применял к ней другие насильственные действия. Девушка не хотела возобновлять отношения, а мужчина пытался таким образом ее вернуть. Раньше его уже наказывали за побои по административной статье.