Житель Красноярска пытался вернуть «бывшую» побоями и попал под суд

14 апреля стало известно о вынесении приговора жителю Красноярска, которого признали виновным в систематических истязаниях бывшей девушки. Подробностями этого дела поделились в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Суд установил, что с июля по ноябрь 2025 года мужчина систематически избивал свою бывшую возлюбленную и применял к ней другие насильственные действия. Девушка не хотела возобновлять отношения, а мужчина пытался таким образом ее вернуть. Раньше его уже наказывали за побои по административной статье.
В итоге пострадавшая обратилась в суд и смогла доказать, что ей были причинены физические и психические страдания. Кроме этого, «бывший» унизил ее человеческое достоинство и нарушил личную неприкосновенность. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.