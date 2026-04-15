Пленный из ВСУ рассказал, как его мобилизовали с диагнозом «шизофрения»

Военнослужащий 119-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Завадский, попавший в плен на сумском направлении, заявил, что был мобилизован, несмотря на наличие серьёзного психического диагноза. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, заболевание было выявлено несколько лет назад, и он испытывал периоды, когда не мог контролировать собственное поведение.
Он также утверждает, что в подразделении применялись жёсткие методы дисциплины. По его версии, командиры прибегали к физическому насилию в отношении солдат за ошибки в обращении с оружием и недостаточную подготовку, добиваясь таким образом выполнения требований.
Кроме того, Завадский рассказал о случае, свидетелем которого он якобы стал: двое военнослужащих попытались покинуть позиции, после чего, как он утверждает, были уничтожены с использованием беспилотников своими же силами.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали мужчину со сросшимися пальцами на руке.