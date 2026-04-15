В Комсомольске-на-Амуре задержали иностранца с килограммом героина

Он прибыл в Россию для сбыта наркотиков.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 27-летнего иностранца с килограммом героина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гражданин из ближнего зарубежья прибыл в Россию в сентябре прошлого года. По версии следствия, он планировал распространить крупную партию наркотиков.

Задержанный сначала зарегистрировался в Хабаровске, а затем переехал в Комсомольск, где арендовал квартиру. Мужчину задержали рядом с местом, где находилась закладка с наркотиком. При нем обнаружили еще 28 свертков. Он указал на два тайника, где также изъяли наркотики. В дорожной сумке, найденной в съемной квартире, были пакеты с героином (1,2 кг) и метадоном (52,95 г).

— Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч.3 ст. 30, ч.ч.4,5 ст. 228.1 УК РФ) и их незаконном сбыте (ч.2 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемый заключен под стражу, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее хабаровскую наркозакладчицу в ЕАО приговорили к 8 годам колонии.