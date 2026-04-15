В Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж продуктов из магазинов

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из продуктовых магазинов. Задержанному 28 лет, он живет в Калининском районе и раньше уже имел судимость за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Следователи выяснили, что подозреваемый заходил в различные магазины и выбирал нужные продукты. Затем мужчина прятал товар под свою одежду и незаметно выносил его из торговых залов. Таким образом он похитил продукты из магазинов в Заельцовском и Железнодорожном районах.
На данный момент полицейские доказали причастность задержанного к семи случаям хищений. По всем этим фактам сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения задержанному.