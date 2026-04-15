В Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж продуктов из магазинов

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из продуктовых магазинов. Задержанному 28 лет, он живет в Калининском районе и раньше уже имел судимость за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.