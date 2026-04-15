Кибермошенники за три месяца похитили у новосибирцев почти 500 млн

В первом квартале 2026 года в регионе зафиксировано более 2 тыс. IT-преступлений — на тысячу меньше, чем годом ранее. Однако доля дистанционных хищений выросла с 70% до 85%, сообщили в МВД, прокуратуре и Банке России.
Ущерб от действий кибермошенников за три месяца составил около 500 млн рублей. За весь 2025 год — 2,5 млрд рублей. Раскрываемость — чуть более 34%, возвращено лишь 39 млн из 600 млн (данные прокуратуры).
В прокуратуре отметили, что многие жертвы после случившегося боятся любых звонков и даже отказываются от контакта с правоохранителями.
С 2026 года банки будут приостанавливать на два дня подозрительные переводы по новым критериям: смена номера телефона за 48 часов до операции, нетипичная сумма или время, перевод новому получателю на сумму от 200 тыс. рублей за сутки и другие признаки. Окончательное решение остаётся за клиентом.
Всего банкам удалось предотвратить хищения почти 14 трлн рублей — эффективность защиты превышает 99%.