Кибермошенники за три месяца похитили у новосибирцев почти 500 млн

С 2026 года банки будут приостанавливать на два дня подозрительные переводы по новым критериям: смена номера телефона за 48 часов до операции, нетипичная сумма или время, перевод новому получателю на сумму от 200 тыс. рублей за сутки и другие признаки. Окончательное решение остаётся за клиентом.