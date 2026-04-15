МИД: за период эскалации на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка

Одна россиянка пострадала во время конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

В результате обострения ситуации на Ближнем Востоке пострадала одна гражданка России, однако её состояние не вызывает серьёзных опасений. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в беседе с ТАСС.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Абу-Даби, где был сбит беспилотный аппарат. Пострадавшая, проживающая в Объединённых Арабских Эмиратах, самостоятельно обратилась за медицинской помощью и получила необходимое лечение.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сведений о других пострадавших гражданах России на данный момент не поступало. Ситуация продолжает находиться под контролем дипломатических служб.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова содействовать завершению конфликта на Ближнем Востоке.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
