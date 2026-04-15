Попытались уйти от налогов, но не вышло: в РФ раскрыли крупнейшую схему обхода НДС на триллионы

В России раскрыли масштабную схему ухода от налога на добавленную стоимость. Операцию провели представители ФСБ и ФНС. В результате обнаружена крупнейшая сеть «бумажного» НДС. Юридические лица сформировали «схемные» вычеты на сумму более 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и налоговой службе.
Известно, что операция проведена при содействии Генпрокуратуры РФ. В настоящее время в офисах целого ряда компаний идут обыски. Кроме того, выемки документов организованы в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов группы.
В СК возбудили уголовное дело. Позже будут установлены все пользователи площадки. Пока также не раскрыта полная сумма ущерба бюджету государства.
Как рассказали источники, в преступную группировку входят юридические лица, зарегистрированные на территории Москвы, Петербурга, Пермского края, Белгородской области и других регионов. Всего в сети задействовано порядка 4,8 тысячи компаний.
Известно, что несколько организаторов уже были судимы ранее за незаконную банковскую деятельность. После завершения текущего этапа расследования будет проведена работа с клиентами сети.
«Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге», — поделились собеседники издания.
В ГД тем временем одобрили закон, освобождающий предпринимателей на упрощенной системе налогооблажения и патентной системе налогооблажения от НДС. Такой режим будет действовать до конца 2026 года. Госдума поддержала поправки, сохраняющие ранее принимаемые меры поддержки малого и среднего бизнеса для адаптации к текущим изменениям.
ФНС также опровергла заявления о якобы технических неполадках при подаче декларации формы 3-НДФЛ для получения налогового вычета. В ведомстве пояснили, что никаких нарушений не наблюдалось. Владельцы столовых, кондитерских и пекарен в РФ смогут получить от государства серьезную льготу, напомнили в ФНС. Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в привычном режиме.