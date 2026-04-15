Криминалист Игнатов оценил версию похищения Героя России Асылханова

С момента исчезновения Героя России Алексея Асылханова прошло более 10 дней. Криминалист Михаил Игнатов оценил одну из основных версий похищения участника СВО.

Источник: Аргументы и факты

В Кемеровской области продолжаются поиски участника СВО, Героя России Алексея Асылханова, связь с которым прервалась 3 апреля. Его знакомые в беседе с aif.ru поделились мнением, что мужчину могли похитить украинские ДРГ.

Эту версию оценил криминалист Михаил Игнатов.

«Данных о том, что его похитили насильственно, нет. Есть информация, что он сам добровольно сел в машину, значит, он знал, к кому он садится. То есть, сложно однозначно говорить о похищении», — отметил он в беседе с aif.ru.

При этом криминалист уточнил, что версию похищения при соучастии знакомых Асылханова нельзя сбрасывать со счетов.

«Эту версию тоже можно рассматривать. Учитывая объективную реальность, хотя Юрга и слишком далеко от Украины, это возможно. Также возможен вариант, что его выманили члены бандитской группировки. Его стали принуждать, возможно, пытать. Он не повёлся на их уговоры и предложения, чтобы избавиться от свидетелей, его могли просто убить. Версий может быть много», — добавил эксперт.

Ранее криминалист Игнатов отметил, что одной из основных версий исчезновения Асылханова считает его собственное решение исчезнуть.

Напомним, что Асылханов ушел из дома 3 апреля около 16:00. Мужчина сказал супруге, что направляется на работу. После этого он перестал выходить на связь. В региональном СУ СК по факту исчезновения Героя России Алексея Асылханова возбуждено уголовное дело об убийстве.