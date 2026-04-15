Спасатели переправили 47 человек через затопленный участок в Красном Заводе

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки колебания уровня воды в Чулыме сохранятся.

В Боготольском муниципальном округе в районе села Красный завод продолжает действовать режим «Повышенная готовность». Его ввели из-за неблагоприятной гидрологической обстановки на реке Чулым.

На месте дежурят специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. За прошедшие сутки краевые спасатели на лодках переправили через реку 47 человек. Кроме того, сотрудники ведомства помогают местным жителям с доставкой продуктов питания.

На данный момент в селе Красный завод подтопленных жилых домов или приусадебных участков не зафиксировано. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки колебания уровня воды в Чулыме сохранятся. Ситуация находится на контроле экстренных служб.