Небезопасный счёт: мошенники обманули учительницу из Иркутска

IrkutskMedia, 15 апреля. В отдел полиции Иркутска обратилась местная жительница с заявлением о хищении денег мошенниками. Как оказалось, сначала учительница стала жертвой лжеоператоров сотовой связи, затем фейковых специалистов «Госуслуг» (6+), а затем её обманули несуществующие «специалисты безопасности».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, с иркутянкой связались фейковые операторы сотовой связи и сообщили о необходимости продлить договор оказания услуг, для этого пострадавшую попросили назвать данные своих документов и код из СМС. Ничего не подозревая, женщина выполнила указания злоумышленников. После этого с ней связался лжесотрудник «Госуслуг» и сообщил, что личный кабинет жертвы взломан. Следом позвонили якобы из Центрабанка, где пострадавшей сообщили, что кто-то пытается снять все её средства, поэтому для сохранности денег их необходимо перевести на «безопасный счёт». Выполнив операцию по переводу, таким образом учительница лишилась более 580 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
