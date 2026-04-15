Небезопасный счёт: мошенники обманули учительницу из Иркутска

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, с иркутянкой связались фейковые операторы сотовой связи и сообщили о необходимости продлить договор оказания услуг, для этого пострадавшую попросили назвать данные своих документов и код из СМС. Ничего не подозревая, женщина выполнила указания злоумышленников. После этого с ней связался лжесотрудник «Госуслуг» и сообщил, что личный кабинет жертвы взломан. Следом позвонили якобы из Центрабанка, где пострадавшей сообщили, что кто-то пытается снять все её средства, поэтому для сохранности денег их необходимо перевести на «безопасный счёт». Выполнив операцию по переводу, таким образом учительница лишилась более 580 тысяч рублей.