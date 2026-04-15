В Амурском поселке избили омичку и натравили на нее собаку бойцовской породы

Омская полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта, который произошел в Центральном округе между хозяевами собак. Во время выгула своих питомцев 35-летняя женщина повздорила с пьяным мужчиной, которые ее избили и натравили на нее своего бойцовского пса.
Происшествия произошло в дневное время на улице 21-й Амурской. 35-летняя омичка выгуливала во дворе дома трех своих собак, а в это время мимо проходили два нетрезвых молодых человека со своим псом бойцовской породы. Судя по опубликованному видео с камеры наружного наблюдения, стаффордширский терьер, принадлежащий мужчинам, стал бросаться на питомцев женщины. Она, в попытке защитить своих собак, стала отталкивать агрессивного пса, что не понравилось его хозяину.
Конфликт перешел в рукоприкладство — мужчина ударил женщину, а после того, как она упала, он не препятствовал своему псу, который бросился на лежавшую омичку. Видео инцидента попало вместе с заявлением женщины в полицию. В настоящее время дознавателем возбуждено уголовное дело на 23-летнего владельца стаффордширского терьера по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».