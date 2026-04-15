Из-за паводка ограничили проезд по трем дорогам в Новосибирской области

На утро 15 апреля 2026 года на дорогах Новосибирской области произошло 84 случая подтопления талыми водами. Специалисты уже устранили последствия переливов в 68 местах. Сейчас проезд транспорта временно ограничили на трех участках дорог в Краснозерском, Купинском и Чулымском районах. Там вода вышла на проезжую часть и обочины, а в некоторых местах даже размыла дорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.