Из-за паводка ограничили проезд по трем дорогам в Новосибирской области

На дорогах региона зафиксировали 84 случая подтопления.

Источник: Комсомольская правда

На утро 15 апреля 2026 года на дорогах Новосибирской области произошло 84 случая подтопления талыми водами. Специалисты уже устранили последствия переливов в 68 местах. Сейчас проезд транспорта временно ограничили на трех участках дорог в Краснозерском, Купинском и Чулымском районах. Там вода вышла на проезжую часть и обочины, а в некоторых местах даже размыла дорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Дорожные службы круглосуточно следят за ситуацией и делают всё необходимое для безопасности движения. Водителей просят быть очень внимательными при поездках в зонах паводка. Нужно обязательно соблюдать скоростной режим и следить за временными дорожными знаками.

Если на дороге возникли проблемы или был замечен новый участок подтопления, об этом новосибирцы могут сообщить в диспетчерскую службу управления.