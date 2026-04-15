В подконтрольной Украине части Запорожской области произошли новые взрывы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Повторные взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
Подробности не приводятся. Ранее Федоров уже сообщал о взрывах в этом регионе.
По данным официального ресурса для оповещения, в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области действует предупреждение о воздушной тревоге.
В новость внесены изменения (05:41 мск) — добавлена информация о новых взрывах.