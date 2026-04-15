Билет на концерт: о мошеннических схемах предупредили в МВД

По данным ведомства, в сети Интернет встречаются случаи размещения ложных объявлений, а также предложений от посредников, связанных с покупкой или перепродажей билетов на концерты и массовые мероприятия. К примеру, злоумышленники предлагают «гарантированную» помощь в приобретении билетов, продают их по завышенной стоимости либо могут распространить поддельные билеты. Люди переводят деньги, но билеты не получают.
«МВД призывает граждан быть бдительными и приобретать билеты на любые мероприятия только через официальные и проверенные источники. Рекомендуется избегать переводов денежных средств незнакомым лицам», — отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.
Ранее приказом МВД утверждена Инструкция по работе с обращениями, поступающих посредством мобильного приложения «102», в сервисе «Закон и Порядок» и в системе «Тревожная кнопка SOS» в органах внутренних дел.