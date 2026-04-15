Shot: Самолет «Аврора» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

Самолет авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока. Об этом стало известно в среду, 15 апреля.
Воздушное судно RA-73680 (Airbus A319) передало код 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Судя по онлайн-картам, лайнер прервал взлет и остановился в конце воздушной гавани.
Точной информации о произошедшем пока нет, история передвижения самолета на сервисах отсутствует, передает Telegram-канал Shot.
13 апреля пожар вспыхнул на борту самолета авиакомпании American Airlines во время выполнения рейса. Инцидент произошел в ходе перелета из международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в Майами. Спустя 75 минут после взлета командир судна запросил посадку по пути следования из-за возгорания в кухонной зоне.