В Нижнеудинском районе пресекли незаконную рубку леса — ущерб превысил 700 тысяч рублей

По данным правоохранителей, участковый уполномоченный полиции во время обхода обнаружил на одном из земельных участков свежевырубленную древесину. Во время общения с владельцем участка было установлено, что он вырубил лиственницу и сосну в лесном массиве, расположенном примерно в 3,5 км от населённого пункта. Разрешительных документов на проведение лесозаготовительных работ у него не оказалось.