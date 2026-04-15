В Нижнеудинском районе пресекли незаконную рубку леса — ущерб превысил 700 тысяч рублей

IrkutskMedia, 15 апреля. В Нижнеудинском районе полицейские задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рубке леса. Инцидент был выявлен в рабочем посёлке Ук при проверке территории, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным правоохранителей, участковый уполномоченный полиции во время обхода обнаружил на одном из земельных участков свежевырубленную древесину. Во время общения с владельцем участка было установлено, что он вырубил лиственницу и сосну в лесном массиве, расположенном примерно в 3,5 км от населённого пункта. Разрешительных документов на проведение лесозаготовительных работ у него не оказалось.
Специалисты оценили объём незаконно заготовленной древесины примерно в 50 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, составил более 737 тысяч рублей.
В рамках следственно-оперативных мероприятий были изъяты бензопила, трактор, использовавшийся для вывоза бревен, а также свыше 40 стволов деревьев.
Следственным отделом ОМВД России по Нижнеудинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
