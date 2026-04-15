Криминалист Игнатов объяснил, почему могут не найти Героя России Асылханова

Участник СВО, Герой России 23-летний Алексей Асылханов больше 10 дней не выходит на связь с родственниками. Что могло с ним произойти и почему его могут не найти, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«Мог произойти просто несчастный случай. Он мог поехать куда-то со знакомыми, там застолье или что-то. Участники могли повздорить, пырнуть ножом или что-то еще сделать, он умер. Тело спрятали где-нибудь, и все, и никто ничего не знает, никто ничего не видит», — объяснил эксперт.
Криминалист подчеркнул, что в ситуации с исчезновением Асылханова возможны различные версии.
«Пока не будет никаких объективных данных о том, что он однозначно погиб, пока не найдут тело, остаётся надежда, что он жив», — добавил Игнатов.
Алексей Асылханов, участвуя в СВО, уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что его удостоили высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После тяжелого ранения и потери ноги демобилизовался и работал в Юрге педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса, а также вел «Уроки мужества» в школах.
Супруга Асылханова отметила, что не знает о каких-либо угрозах, которые могли ему поступать. По ее словам, перед исчезновением мужчина не показывал какого-либо беспокойства.
По факту исчезновения Героя России Алексея Асылханова в региональном СУ СК возбуждено уголовное дело об убийстве.