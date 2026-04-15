В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. Также воздушная тревога действует в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины.
