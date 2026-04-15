Обсуждение стратегии развития ДФО прошло в Хабаровске

Создание Стратегии-2036 для Дальнего Востока стало одним из поручений президента России по итогам Восточного экономического форума в 2025 году. В ближайшие пять лет в регионе активно будут развивать авиа- и судостроение, горную добычу. Кроме того, от региона к проекту суммарно поступило более ста предложений. В их числе — создание молодежных поселков, программа развития Амура, повышение производительности труда и создание новых предприятий.