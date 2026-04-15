Обсуждение стратегии развития ДФО прошло в Хабаровске

Стратегическую сессию провел губернатор Дмитрий Демешин. На одной площадке собрались представители власти, науки и бизнеса, чтобы разработать предложения для улучшения жизни в регионе и на всей территории Дальнего Востока.
Создание Стратегии-2036 для Дальнего Востока стало одним из поручений президента России по итогам Восточного экономического форума в 2025 году. В ближайшие пять лет в регионе активно будут развивать авиа- и судостроение, горную добычу. Кроме того, от региона к проекту суммарно поступило более ста предложений. В их числе — создание молодежных поселков, программа развития Амура, повышение производительности труда и создание новых предприятий.
Обсуждения документа продолжатся в регионах Дальнего Востока в течение апреля-мая. Документ открыт для предложений и инициатив со стороны общественности, научного сообщества и бизнеса. Итоговый его вариант должен быть готов к августу.