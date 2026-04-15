В Австралии редкое для региона землетрясение остановило работу золотого рудника

Австралия не относится к числу сейсмически активных регионов мира, однако землетрясения умеренной магнитуды здесь происходят регулярно. Наиболее часто подземные толчки фиксируются на западе континента и в прибрежных районах. В центральной части Австралии и на восточном побережье, включая штат Новый Южный Уэльс, землетрясения происходят значительно реже и обычно не приводят к серьезным последствиям.