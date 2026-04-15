В Австралии редкое для региона землетрясение остановило работу золотого рудника

СИДНЕЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Работа на одном из крупнейших золотых рудников Австралии — Cadia Gold Mine — была приостановлена, а персонал эвакуирован из-за землетрясения в штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщил телеканал ABC.
По его данным, подземные работы на руднике были временно остановлены в качестве меры предосторожности после землетрясения магнитудой 4,5, произошедшего в ночь на 15 апреля в районе города Оранж (расположен в 270 км к северо-западу от Сиднея).
В компании Newmont, владеющей рудником, отметили, что все системы безопасности предприятия сработали штатно, персонал, находившийся под землей, был эвакуирован на поверхность. Пострадавших и сведений о разрушениях нет.
Подземные работы останутся приостановленными до завершения полной проверки состояния инфраструктуры, поскольку после первого толчка в районе Оранжа были зафиксированы еще два — магнитудой 2,2 и 2,4.
Государственная геологическая служба Австралии отметила, что землетрясение ощущалось на значительной территории штата, однако не в самой густонаселенной его части, поэтому почувствовать подземные толчки смогли чуть более 2 тыс. человек.
Австралия не относится к числу сейсмически активных регионов мира, однако землетрясения умеренной магнитуды здесь происходят регулярно. Наиболее часто подземные толчки фиксируются на западе континента и в прибрежных районах. В центральной части Австралии и на восточном побережье, включая штат Новый Южный Уэльс, землетрясения происходят значительно реже и обычно не приводят к серьезным последствиям.