Обманутый житель Москвы прилетел в Красноярск и вскрыл сейфы с драгоценностями

Молодой человек, попавший в сети мошенников и считавший себя внештатным агентом спецслужб, приехал из Москвы в Красноярск, вскрыл, как заправский медвежатник, пару сейфов с деньгами и ценными украшениями, после чего передал часть этого добра курьеру преступников.
19-летний житель Москвы стал жертвой одной из распространенных мошеннических схем. Собеседники убедили парня в том, что на его имя могут оформить кредит, а деньги пойдут на счета представителей недружественного государства, причем молодому человеку за это грозит уголовная ответственность.
Согласившись сотрудничать с мнимыми представителями российских спецслужб, москвич полагал, что ему предстоит выполнить задание в качестве тайного агента.
Тепло одевшись, плотно позавтракав и прихватив зарядное устройство для телефона (все это гражданин сделал, следуя указаниям будто бы проявлявших заботу кураторов), парень прибыл в Красноярск, купил болгарку, удлинитель, перчатки, а затем явился по условленному адресу.
«Агента» встретил и провел в квартиру незнакомый подросток. Он показал, где находятся сейфы, и вышел в смежную комнату. Тем временем москвич, общаясь по видеосвязи со своим куратором и следуя его инструкциям, распилил два сейфа, забрал деньги и драгоценности, а затем удалился.
Парень вернулся в столицу, передал деньги курьеру «для экспертизы», а золото оставил у себя, ожидая дальнейших указаний. Они не успели поступить — фигуранта задержали полицейские.
Стражи порядка выяснили, что жертвой и пособником аферистов стал не только житель Москвы, но и юноша, встретивший его в Красноярске. 15-летний школьник тоже попался на удочку мошенников и согласился помочь с «обыском» собственной квартиры.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до 10 лет колонии. Он доставлен в Красноярск.