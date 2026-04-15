Глава СК потребовал доклад о нападении собак на ребенка в Диксоне

Дошкольница пострадала от стаи бродячих псов в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Диксон Красноярского края стая бездомных собак напала на пятилетнюю девочку. Это случилось днем 11 апреля 2026 года. Напомним, ребенка с травмами увезли в больницу.

После случившегося Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело по статье о халатности. 15 апреля стало известно, что глава Следкома России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. В ближайшее время его коллеги из Красноярского края представят в Москву доклад о том, что уже было сделано.

Сейчас следователи проверяют, как работали местные чиновники и те, кто отвечает за отлов и содержание безнадзорных животных, не проявили ли они преступного бездействия.