Томского подростка осудили на 6,5 года за госизмену и теракт по заданию СБУ

Окружной военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Томской области к шести годам и шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за государственную измену и покушение на совершение теракта на железной дороге по заказу СБУ. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Telegram-канале второго Восточного окружного военного суда.
Судом установлено, что в январе 2025 года подросток вступил в интернет-сообщество «Боевой организации анархо-коммунистов», идеологией которой является смена конституционного строя радикальными методами, и начал общаться с представителями организации, а также установил контакт с представителем СБУ. В апреле он согласился за денежное вознаграждение совершить диверсию на железнодорожных путях, используемых для транспортировки опасных грузов.
Подросток подыскал участок дороги в Томской области, согласовал его с кураторами и подготовил письменное обращение с требованиями к властям, которое намеревался опубликовать после схода поезда с рельс. 25 апреля 2025 года он прибыл на место и снял соединяющие рельсы накладки, однако преступление не было доведено до конца, поскольку повреждение вовремя обнаружили и ликвидировали железнодорожники.
— Суд, с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.
18 марта силовики задержали в Уфе подростка, который планировал теракт в православном храме и вербовал одноклассников для террористической деятельности. Установлено, что подросток 2009 года рождения был сторонником деятельности террористической организации.