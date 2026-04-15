Томского подростка осудили на 6,5 года за госизмену и теракт по заданию СБУ

Подросток подыскал участок дороги в Томской области, согласовал его с кураторами и подготовил письменное обращение с требованиями к властям, которое намеревался опубликовать после схода поезда с рельс. 25 апреля 2025 года он прибыл на место и снял соединяющие рельсы накладки, однако преступление не было доведено до конца, поскольку повреждение вовремя обнаружили и ликвидировали железнодорожники.