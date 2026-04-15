Федеральная Авиалесоохрана помогает в тушении крупного пожара в ЕАО

Федеральная Авиалесоохрана увеличивает контингент специалистов, привлечённых к тушению крупного лесного пожара в соседней Еврейской автономной области. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», возгорание действует в Облучевском районе региона. По последним данным, площадь, пройденная огнём, составляет 51,6 тысяч гектара. В связи со сложной обстановкой в ЕАО введён режим чрезвычайной ситуации.
По информации пресс-службы ведомства, в тушении лесного пожара уже задействовано 54 парашютиста и десантника Федеральной Авиалесоохраны, а накануне в ЕАО направлено ещё 50 специалистов. Продвижение огня остановлено с юга, востока и запада, однако северная и северо-восточная кромки на сегодняшний день не закрыты. Помимо сотрудников федерального ведомства, к тушению привлечено ещё 36 человек, 17 единиц наземной техники и вертолёт.
— Ситуация в регионе осложнена действием ландшафтных нелесных пожаров, в основном связанных с палами сухой травы. Сегодня лесопожарные формирования Еврейской автономии привлечены к тушению ландшафтного нелесного пожара в окрестностях Биробиджана, угрожающего переходом огня на земли лесного фонда, — сообщили в Федеральной Авиалесоохране.
Напомним, ландшафтные пожары сегодня действуют и в Хабаровском крае. Так, по состоянию на утро 15 апреля, в регионе действует четыре возгорания в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах. В общей сложности огнём сейчас охвачено 3709 гектаров тайги. По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки края, за минувшие сутки был ликвидирован один пожар на площади в 444 гектара.